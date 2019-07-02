Geely установила рекорд продаж в России

Российские дилеры Geely в июне реализовали 944 автомобиля, что в 4 раза больше по сравнению с прошлым годом. По итогам шести месяцев 2019 года в России было продано 4032 машины китайской марки (рост в 3,8 раза), сообщает пресс-служба Geely. Как отмечается, за первые полгода 2019-го реализовано больше автомобилей Geely, чем за весь прошлый год (3352 единицы).

Безусловным бестселлером Geely в России остается кроссовер Geely Atlas , который в конце февраля получил самую мощную и динамичную версию с 1,8-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом.

Компания Geely планирует и дальше укреплять свои позиции на российском рынке благодаря выводу сразу нескольких новинок — Geely GS, Geely SX-11 и премиальный кроссовер-купе Geely FY-11. Компактный кроссовер Geely GS выйдет на российский рынок уже этой осенью, а остальные автомобили появятся в России позже.