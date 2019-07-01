Перекрыть заработок: частные камеры на дорогах запретят

Все камеры фото— и видеофиксации на дорогах России должны находиться исключительно в собственности государства — такое правило указано в законопроекте, внесенном в Госдуму . В Движении автомобилистов России считают, что в этом вопросе должна быть запрещена любая совместная деятельность государства и частных лиц, поэтому камеры должны ставиться и эксплуатироваться исключительно за счет бюджетных ресурсов.

В Госдуму внесен законопроект, в котором, в частности, предусмотрена норма о том, что работающие в автоматическом режиме камеры фото— и видеофиксации на дорогах России должны находиться исключительно в собственности государства или регионального правительства, передает ФАН.

Изменения вносятся в статью 2.6.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях группой депутатов от фракции ЛДПР , сообщает РИА «Новости» со ссылкой на председателя комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова

Глава Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин заявил, что депутаты не учли один очень важный нюанс. В этом вопросе должна быть запрещена любая совместная деятельность государства и частных лиц, передает НСН.

«Может получиться так, что камера и не будет являться частной собственностью. Но вложенные на ее установку и эксплуатацию деньги государство на основании договора государственно-частного партнерства должно будет перечислять частнику. Поэтому

камеры должны ставиться и эксплуатироваться исключительно за счет бюджетных ресурсов.

Только так можно решить эту проблему», — заявил он.

Неделей ранее президент России Владимир Путин призвал не прятать камеры на автодорогах. Они устанавливаются для снижения аварийности на опасных участках, а не для того, чтобы подводить водителей под штраф, заявил глава государства на заседании Госсовета, посвященном развитию сети автодорог и безопасности дорожного движения.

«Теперь несколько слов о камерах, камерах видеослежения. Цель их установки, уважаемые коллеги, хочу, чтобы и здесь, в этом зале я был услышан, и за периметром Кремля. Чтобы те, кто этим занимается, знали, услышали. Цель их установки — снижение аварийности и травматизма на дорогах, сохранение жизни людей», — подчеркнул глава государства.

Он отметил, что не стоит специально скрывать и прятать камеры, особенно на опасных участках. По словам Путина, в случае, когда камеры намеренно спрятаны, «происходит прямая подмена смысла» установления ограничений.

«Вместо того, чтобы дисциплинировать водителей, их просто подводят под штраф, а это не самоцель, это только средство для достижения нужного нам результата. Прошу навести здесь порядок», — распорядился глава государства.

В то же время Путин потребовал разобраться с достоверностью цен на строительство дорог.

«Остается проблемой порядок определения цен, что напрямую влияет на достоверность стоимости дорожных работ», — сказал президент.

Подрядчики зачастую «выходят на конкурс, где заведомо занижены цены на битум, асфальт, асфальтобетон, щебень, другие материалы». В этом случае, отметил глава государства, компании либо отказываются от подрядов, либо, «как им заблагорассудится и как удается, выкручиваются».

Такая ситуация, подчеркнул он, негативно влияет на качество дорог и на сроки выполнения дорожных работ. Президент поручил заинтересованным ведомствам «разобраться, наконец, в этой ситуации».

«Президент абсолютно правильно говорит. Это один из немногих моментов, где мы можем сказать, что мы за, поддерживаем на 100% все, что говорит президент», — согласился руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев

частные камеры видеофиксации действительно стали средством заработка и это никто не отрицает. Вместе с тем, Канаев отмечает, что

Похожей точки зрения придерживается и координатор Общества «Синие ведерки» Петр Шкуматов

«Я президента здесь полностью поддерживаю, все он правильно сказал. Но как сделать так, чтобы нормативно-правовая база начала меняться и эти частные передвижные камеры, которые расплодились в невероятном количестве, чтобы они стояли там, где действительно опасно? Но там, где опасно, они не стоят. Они стоят там, где денежно», — сказал Шкуматов.

В апреле нынешнего года сообщалось, что сервис «Яндекс. Такси» разрабатывает систему контроля за усталостью водителя — об этом рассказывал директор по развитию бизнеса агрегатора Алексей Федотов

«Это камера, которая смотрит на скорость моргания водителя. Мы мониторим, как себя чувствует водитель, не засыпает ли он за рулем. Специальные камеры будут «считывать» состояние водителя по сигналам его тела: если человек чувствует себя хорошо, то он моргает до 35 раз в минуту, а если он устал, то частота и длительность моргания увеличивается в два-три раза. Кроме этого, устройство будет следить за наклоном головы», — указал специалист.