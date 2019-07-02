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«Известия»: Росавтодор разработает новый ГОСТ для светофоров 

ТАСС + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Росавтодор в текущем году приступит к разработке нового государственного стандарта для светофоров. Об этом сообщила во вторник газета "Известия" со ссылкой на протокол заседания комитета по национальному проекту "Безопасные и качественные автодороги".
В пресс-службе Росавтодора изданию рассказали, что ГОСТ будет регулировать сроки проверки и ремонта светофоров и проведение работ по их обслуживанию. "В действующем ГОСТе "Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные" правила содержания светофорных объектов не отражены. Нет детально прописанных работ по содержанию и в базе техрегламента Таможенного союза "Безопасность автодорог", — приводит газета ответ пресс-службы.
Как рассказал "Известиям" начальник управления организации и безопасности дорожного движения ведомственного Российского дорожного научно-исследовательского института (РосдорНИИ) Игорь Живописцев, работа над стандартом займет от одного года до трех лет. Кроме того, планируется разработать отдельный ГОСТ на обслуживание линий освещения на трассах, отмечает издание.
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Автоновости , газета "Известия"
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