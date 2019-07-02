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ГИБДД назвала условия для повышения лимита до 130 км/ч 

Авторамблер + ещё 1 2 часа назад
Фото: Авторамблер
Прежде чем увеличивать максимальную разрешенную скорость с 110 до 130 км/ч, нужно учесть показатели дорожного движения, передает ТАСС слова представителей Госавтоинспекции.
Кроме того, новый стандарт необходимо будет скорректировать с учетом состояния дорог, а также обратить внимание на наличие крутых поворотов и перекрестков, переходов-"зебр", учесть близость школ и детских садов. На лимит скорости на участках также должны влиять тротуары и освещение, считают в ГИБДД.
Согласно ГОСТу, подготовленному по заказу Росавтодора, решение об увеличении разрешенной скорости будет приниматься собственником трассы. На дороге при этом не должно быть очагов аварийности (более трех ДТП на километр), колеи (глубина более 15 мм), а левые полосы должны быть сужены с 3,75 до 3,5 метра для "выравнивания" скоростей движения, сообщал "Авторамблер".
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Автоновости , ГИБДД , Авторамблер , ИТАР-ТАСС
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