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В Финляндии стали штрафовать за превышение скорости на 1 км/ч 

За рулем Кубань 34 минуты назад
Фото: За рулем Кубань
Пока в России решают вопрос с нештрафуемым превышением скорости — 10 или 20 км/ч, в Финляндии поступили ещё жёстче — здесь будут штрафовать водителей уже за один (!) лишний километр в час.
В принципе финские 1 км/ч превышения — то же самое, что и десять. Наказание будет одинаковым — 100 евро штрафа. По текущему курсу, это 7 110 рублей. Если превышение составит от 10 до 15 км/ч — штраф вырастет до 170 евро. Максимальный "удар рублём" (то есть евро) за превышение от 15 до 20 км/ч — в данном случае водитель лишится 200 евро.
Напомним, в России обсуждение нештрафуемого порога началось ещё в 2018 году. Его предложили снизить с 20 до 10 км/ч. Дабы водители не позволяли себе "накинуть" лишнюю скорость сверх ограниченной знаком. Как написал классик, "воз пока и ныне там", поэтому за превышение скорости в России в настоящее время штрафуют следующим образом (статья 12.9 КоАП): на 20-40 км/ч — 500 рублей; на 40-60 км/ч — от 1000 до 1500 рублей; на 60-80 км/ч — от 2000 до 2500 рублей; на 80 км/ч и более — 5000 рублей. За повтроное превышение на 40-60 км/ч — ещё 2000-2500 рублей. А за повторное превышение свыше 60 км/ч — лишение прав на срок до года.
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