Названа самая доступная машина в России

Две « Лады » и « Датсун » возглавили рейтинг самых доступных в России автомобилей. Его составил «Автостат».

Агентство исследовало цены всех всех марок, моделей и модификаций представленных на российском рынке легковых автомобилей и составило рейтинг по средневзвешенной цене. В нем учтен объем продаж в январе-мае 2019 года.

Пятым стал «Рено Сандеро» (690,1 тысячи), четвертым — «Датсун ми-ДО» (617,7 тысячи), третьей — «Лада 4х4 (563,8 тысячи), вторым — „Датсун он-ДО“ (529,9 тысячи), а первой — » Лада Гранта » (522,9 тысячи).

При этом положение этих автомобилей в рейтинге по продажам не всегда соответствует их положению в рейтинге по доступности. Так, если «Гранта» первая и по продажам (52 373 экземпляров), то «Датсун он-ДО» — лишь 28-й (7 598), 4x4 — 13-й (12 773), а «ми-До» — 77-й (1 179).