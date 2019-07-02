Приложение для жалоб на водителей может оказаться вне закона

Верховный суд (ВС) фактически запретил использовать мобильное приложение «Помощник Москвы» для выписывания штрафов, постановив, что штрафовать можно только с помощью дорожных камер. Как сообщает AutoNews, в московском Департаменте транспорта заявили, что считают работу приложения законной и не собираются отказываться от него.

ВС пришел к выводу, что выписывать штрафы в автоматическом режиме можно только с помощью стационарных камер или камер, установленных в специальных автомобилях. При автоматической фиксации нарушений с помощью камер существует особый порядок привлечения нарушителей к ответственности: протокол об административном правонарушении не составляется, а постановление по делу выносится без участия владельца авто и сотрудника ГИБДД

В суде сочли, что мобильный телефон или видеорегистратор не могут считаться автоматическим средством фиксации, так как управляются человеком.

Юрист Сергей Радько рассказал AutoNews, что мобильные системы фиксации нарушений не сертифицированы как приборы фото— или видеофиксации. Поэтому по закону сделанные ими снимки не могут стать причиной для штрафа, но их можно приложить к делу.

Ведущий юрист Европейской Юридической Службы Олег Черкасов отметил, что любое нарушение имеет место и время совершения, мобильное приложение фиксирует эти данные, поэтому может считаться автоматической системой.

В Департаменте транспорта обратили внимание, что приложение позволяет однозначно определять дату, точное время и место фиксации. По словам чиновников, у «Помощника Москвы» есть полный набор сертификатов, поверок и документации, позволяющей считать его средством автоматической фиксации. Кроме того, решение Мосгорсуда от 6 марта 2017 года утвердило «Помощника Москвы» в качестве средства измерения, фактически признав приложение автоматической камерой.

В мэрии отметили, что сейчас консультируются с полицией и судебными органами, чтобы использовать приложение с учетом позиции ВС.

«Исключить возможность москвичам самим навести порядок около своего дома считаем неверным», — подчеркнули в департаменте.

Координатор сообщества «Синие ведерки» Петр Шкуматов отметил, что при автоматической фиксации человек «не должен ловить видоискателем номер, нажимать кнопки, заполнять формы». По его мнению, систему надо усовершенствовать, так как инспектор, получая сигнал о нарушении, «не глядя нажимает кнопку» о подтверждении, хотя должен изучить материал и прийти к выводу о наличии или отсутствии нарушения.

Шкуматов добавил, что нарушения часто фиксируются формально: например, людей штрафует за парковку на газоне, хотя газон есть только в документах. В итоге водители получают «пачку пятитысячных штрафов» за несколько дней.