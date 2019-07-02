Обновленный Renault Sandero оказался похож на Megane R. S

Компания Renault готовит к выпуску обновленный хэтчбек Sandero. В распоряжении голландского журнала Auto Week оказались патентные изображения будущей новинки, а бразильское издание Autos Segredos опубликовало первые «живые» фотографии автомобиля для местного рынка.

Бразильские коллеги показали миру «заряженную» версию с характерным бейджем R. S. Первозданная версия хот-хэтча, созданная специальным подразделением Renault Sport, дебютировала в 2015 году в Южной Америке. От других версий такая машина отличается не только обвесом, но и перенастроенными подвеской, более чувствительным рулевым управлением, а также наличием отключаемой системы стабилизации и дисковых тормозов на всех колесах. Плюс ко всему, «заряженный» хэтч оснащается 2,0-литровым четырехцилиндровым «атмосферником», тогда как «гражданские» версии предлагаются с более скромными 1,0-литровой «тройкой» и 1,6-литровой «четверкой» SCe.

От предшественника обновленный Renault Sandero R. S. отличается лишь задними фонарями с более сложной внутренней структурой и крышкой багажника другой формы.

Публичный дебют рестайлингового Sandero вместе с седаном Logan (его обновленную версию пока никто не видел) состоится уже в июле.