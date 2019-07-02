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Tesla захватила Европу 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Европе стремительно растет количество продаж электрокаров Tesla. Об этом во вторник, 2 июля, сообщает Bloomberg.
Отмечается, что автопроизводителю удалось добиться успехов на таких ключевых рынках, как Норвегия и Нидерланды, где количество зарегистрированных электромобилей впервые превысило 2,5 тысячи. В Дании в июне было зарегистрировано 426 Tesla, что более чем в четыре раза превышает общее количество за весь 2018 год.
Таким образом Tesla приближается к намеченному показателю поставок в 90 тысяч машин в квартал. По оценке аналитиков, до конца июня было продано 88 тысяч автомобилей.
В мае цена акций Tesla впервые за два года упала ниже 200 долларов до 195,25 доллара за акцию. Это было вызвано опасениями, что компания не сможет выйти на необходимые показатели уровня прибыли во втором полугодии 2019 года.
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Автоновости , Tesla , Bloomberg
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