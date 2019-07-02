«АвтоВАЗ» остановил производство

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«АвтоВАЗ» сообщил о приостановке производства 

Рамблер + ещё 9 13 минут назад
Производство «Автоваза» на заводах в Тольятти и Ижевске остановлено из-за срыва поставок комплектующих. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление компании.
«Простой связан с очередным неправомерным нарушением обязательств по договору поставки и срывом поставок необходимых комплектующих со стороны ООО "Завод Автокомпонент" (город Нижний Новгород)», — сообщили в «Автовазе».
Приостановка производства начнется 3 июля. Компания предпринимает меры для скорейшего возобновления работы и оставляет за собой право взыскать с поставщика комплектующих понесенные убытки, добавили в «Автовазе».
При этом автомобили Lada будут по-прежнему доступны в дилерских центрах.
Автоновости , Видео , Lada , Автоваз
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