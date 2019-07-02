«АвтоВАЗ» остановил производство

«АвтоВАЗ» сообщил о приостановке производства

Производство «Автоваза» на заводах в Тольятти и Ижевске остановлено из-за срыва поставок комплектующих. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление компании.

«Простой связан с очередным неправомерным нарушением обязательств по договору поставки и срывом поставок необходимых комплектующих со стороны ООО "Завод Автокомпонент" (город Нижний Новгород)», — сообщили в «Автовазе».

Приостановка производства начнется 3 июля. Компания предпринимает меры для скорейшего возобновления работы и оставляет за собой право взыскать с поставщика комплектующих понесенные убытки, добавили в «Автовазе».