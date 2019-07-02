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Новый Land Rover Defender будет «един в трех лицах» 

Автовести 1 час назад
Фото: © Land Rover Jaguar/ Автовести
Компания land Rover уже заявляла, что собирается превратить Defender в целое модельное семейство с максимально широкой аудиторией. У внедорожника появится не только несколько типов кузова, но и три варианта колесной базы, и даже 8-местное исполнение.
Базовой версией, как сообщает издание Automotive News со ссылкой на собственные источники, останется Land Rover Defender 90. Он получит 3-дверный кузов длиной 4 323 мм и возможность установки пяти или шести посадочных мест.
Defender 110 будет отличаться 4 758-миллиметровой длиной, двумя дополнительными дверьми и возможностью инсталляции от пяти до семи кресел. А самым большим "Дефендером" станет Defender 130. Длина этой модификации превысит 5 м, а перевозить он сможет до восьми пассажиров. Стоит отметить, что ранее у Defender уже была модификация с таким индексом, но выглядела она как пикап с 4-дверной кабиной.
Кроме того, внедорожнику обещаны четыре линейки персонализации — дабы максимально застраховать Defender от присущего ему имиджа "рабочей лошадки" для бездорожья. Линейки планируется именовать Country, Adventure, Urban и Explorer и адресовать самому широкому кругу покупателей — от обитателей мегаполисов до тех, кому по долгу службы приходится передвигаться по очень пересеченной местности.
Предполагается, что Land Rover Defender нового поколения уже готов к серийному производству: британцы сообщали, что последним этапом испытаний внедорожника стала служба в африканском заповеднике. Дебютирует новинка 10 сентября на выставке во Франкфурте. Продажи Land Rover Defender в 90-м варианте стартуют через несколько месяцев после премьеры, а прочие версии появятся на рынке в 2020 году.
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Автоновости , Land Rover Defender , Rover , Land Rover
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