ГИБДД создаст рабочую группу для детального анализа ПДД 

ТАСС: последние новости

"АвтоВАЗ" приостановит производство в Тольятти и Ижевске с 3 июля

Депутаты от ЛДПР предложили полностью запретить частные камеры для фиксации нарушений ПДД

Новый ГОСТ для светофоров может появиться в России к 2020 году