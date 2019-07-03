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ГИБДД создаст рабочую группу для детального анализа ПДД 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Госавтоинспекция создаст рабочую группу для детального анализа Правил дорожного движения, а также для их улучшения. Об этом говорится на странице Госавтоинспекции в Instagram.
"Руководитель Госавтоинспекции сообщил, что будет создана межведомственная рабочая группа, которая на основе коллегиального обсуждения вопросов нормативного правового регулирования сферы дорожной безопасности, проведет детальный анализ ПДД, а при необходимости — подготовит рекомендации по их улучшению", — говорится в сообщении.
Ранее первый замглавы МВД Александр Горовой заявил о необходимости ревизии Правил дорожного движения.
"Подошел период, когда нам надо остановиться и провести ревизию ПДД. Потому что даже наш личный состав на сегодняшний день достаточно сложно находит подпункты и параграфы, разделы [в Правилах дорожного движения]. Что мы можем спрашивать с участников дорожного движения?" — сказал он. При этом замглавы МВД не уточнил, что именно необходимо изменить в этих правилах.
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Комментарии
Автоновости , Александр Горовой , ГИБДД , МВД
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