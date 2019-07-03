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В России грядет масштабная реформа ПДД 

Рамблер + ещё 16 2 часа назад
Фото: ТАСС
Правила дорожного движения будут детально проанализированы и, возможно, улучшены. Об этом в эфире «Авторадио» рассказал глава ГИБДД России Михаил Черников.
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Глава российской Госавтоинспекции генерал-лейтенант полиции Михаил Черников пообщался в прямом эфире программы "Вместе за безопасность", выходящей на "Авторадио", с ведущими "Мурзилки Live" и радиослушателями. Михаил Черников проинформировал о реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения". В частности, на прошлой неделе в Калуге на базе перинатального центра стартовал проект для родителей по обучению правилам перевозки детей в автомобиле. За три года проект охватит 100 городов в 85 субъектах #РФ. Также руководитель Госавтоинспекции сообщил, что будет создана межведомственная рабочая группа, которая на основе коллегиального обсуждения вопросов нормативного правового регулирования сферы дорожной безопасности проведёт детальный анализ #ПДД, а при необходимости — подготовит рекомендации по их улучшению. В заключение Михаил Черников поздравил коллег и ветеранов с наступающим Днем Госавтоинспекции, а также выразил искреннюю признательность всем социально-активным гражданам, неравнодушным к проблемам обеспечения дорожной безопасности. Участникам дорожного движения генерал-лейтенант полиции пожелал благоразумия, осторожности, взаимной вежливости и безопасных дорог. #ГИБДД #МихаилЧерников #Госавтоинспекция #ДПС #инспектор #авто #водитель #безопасность #дети #радио #Авторадио #интервью #дорожноедвижение

Публикация от  Госавтоинспекция МВД России (@gibdd.rus)

По его словам, анализом ППД займется межведомственная рабочая группа, которая вскоре будет создана. Анализ будет проведен на основе коллегиального обсуждения вопросов нормативного правового регулирования в сфере безопасности дорожного движения.
«При необходимости (рабочая группа. — Прим. ред.) подготовит рекомендации по их (ПДД. — Прим. ред.) улучшению», — добавил Черников.
Глава Госавтоинспекции уже анонсировал появление аналогичной межведомственной рабочей группы. В конце декабря в ходе пресс-конференции по итогам 2018 года он объявил о введении моратория на изменение ПДД в 2019-м и сообщил, что рабочая группа, которая может появиться, будет предлагать идеи поправок в правила и вносить их «пакетно» раз в год или реже.
В эфире «Авторадио» Михаил Черников также рассказал о реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения». Среди прочего — о том, что на базе перинатальных центров в 100 городах России за три последних года стартовали проекты по обучению родителей правилам перевозки детей в автомобиле.
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Автоновости , Михаил Черников , ГИБДД , Авторадио
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