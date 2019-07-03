В России грядет масштабная реформа ПДД

По его словам, анализом ППД займется межведомственная рабочая группа, которая вскоре будет создана. Анализ будет проведен на основе коллегиального обсуждения вопросов нормативного правового регулирования в сфере безопасности дорожного движения.

«При необходимости (рабочая группа. — Прим. ред.) подготовит рекомендации по их (ПДД. — Прим. ред.) улучшению», — добавил Черников.

Глава Госавтоинспекции уже анонсировал появление аналогичной межведомственной рабочей группы. В конце декабря в ходе пресс-конференции по итогам 2018 года он объявил о введении моратория на изменение ПДД в 2019-м и сообщил, что рабочая группа, которая может появиться, будет предлагать идеи поправок в правила и вносить их «пакетно» раз в год или реже.

В эфире «Авторадио» Михаил Черников также рассказал о реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения». Среди прочего — о том, что на базе перинатальных центров в 100 городах России за три последних года стартовали проекты по обучению родителей правилам перевозки детей в автомобиле.