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Поставщик деталей «АвтоВАЗа» объяснился 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Группа компаний «Автокомпонент» объяснила причины остановки поставок комплектующих деталей автомобильному концерну «АвтоВАЗ». Об этом сообщается на сайте радиостанции «Говорит Москва».
Отмечается, что стороны не смогли договориться о ценах на детали. Поставщик добавил, что сложившаяся ситуация стала результатом «затяжных переговоров», которые ведутся еще с октября.
Ранее «АвтоВАЗ» сообщил о необходимости остановить производство на заводах компании в Ижевске и Тольятти с 3 июля 2019 года в связи со срывом поставок деталей и запчастей. Сроки восстановления производства пока не называются.
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