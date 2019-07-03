Лысаков предложил ввести рейтинг для автошкол

По словам депутата, российские автошколы дают обучаемым мало практических навыков, отчего у новичков практически нет психологической устойчивости к быстро изменяющейся ситуации на дороге. Переломить ситуацию поможет изменение программы подготовки водителей с уклоном в практику и, конечно, контроль автошкол.