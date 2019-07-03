Лысаков предложил ввести рейтинг для автошкол 

В основу рейтинга учреждений, занимающихся подготовкой водителей, следует положить аварийность их выпускников, заявил в интервью «Парламентской газете» первый зампред Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков.
По словам депутата, российские автошколы дают обучаемым мало практических навыков, отчего у новичков практически нет психологической устойчивости к быстро изменяющейся ситуации на дороге. Переломить ситуацию поможет изменение программы подготовки водителей с уклоном в практику и, конечно, контроль автошкол.
«Необходимо проводить государственный мониторинг учреждений, занимающихся подготовкой водителей, а также собирать информацию о том, выпускники каких автошкол чаще становятся виновниками ДТП, — предлагает Вячеслав Лысаков. — В соответствии с полученными данным начислять рейтинговые баллы. Если автошкола оказывается внизу рейтинга, готовит плохих, аварийных водителей, то её необходимо лишать лицензии».