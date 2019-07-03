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Создатель Ford Mustang Ли Якокка скончался на 95-м году жизни 

РИА Новости + ещё 6 38 минут назад
Фото: © AFP 2019 / TIMOTHY A. CLARY
Создатель автомобиля Ford Mustang и бывший глава корпорации Chrysler Ли Якокка скончался в США в возрасте 94 лет, сообщает портал TMZ со ссылкой на его семью.
По данным портала, член семьи подтвердил смерть Якокки, однако подробностей не предоставил.
Якокка пришел в в Ford Motor Company в 1946 году и проработал там до 1978 года. Его считают "отцом" легендарного Ford Mustang. После того как в 1978 году Генри Форд II уволил Якокку из компании, тот занял должность руководителя корпорации Chrysler, которую возглавлял до 1995 года. Якокке стал автором нескольких мемуаров.
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Автоновости , Бортжурнал , Ford Mustang , Chrysler , Ford
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