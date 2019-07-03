Renault представила новое поколение Captur

Компания Renault официально представила новое поколение самого популярного кроссовера в Европе Captur. «Паркетник» получил новую платформу, С-образные элементы в фарах и фонарях, как у остальных автомобилей марки, более качественную отделку салона и гибридную силовую установку.

Новое поколение кроссовера построено на платформе CMF-B, благодаря чему он стал длиннее на 107 миллиметров, в ширину прибилось 19 миллиметров, а в высоту — еще 7 миллиметров. По словам инженеров «Рено», новая «тележка» позволила увеличить пространство в салоне и сделать его более комфортным для водителя и пассажиров.

В экстерьере модели по-прежнему заметно родство с прошлым поколением, но дизайн заметно «посвежел» — кузов стал более рельефным, а в оформлении оптики появились фирменные С-образные элементы. Кроме того, новое поколение «Каптюра» получило светодиодные фары.

Интерьер также изменился — теперь в нем считываются черты от хэтчей Clio и Zoe, а сами материалы отделки, по словам создателей, стали на порядок качественнее, по сравнению с прошлым поколением. Вместо аналоговой приборной панели теперь можно заказать цифровой вариант, а благодаря изменению рычага АКПП на центральном тоннеле удалось разместить беспроводную зарядку для смартфонов.

На старте для автомобиля будут доступны только классические двигатели. В моторной гамме три бензиновых турбомотора: один литровый мощностью 100 лошадиных сил и два 1,3-литровых отдачей 129 и 155 «лошадей. Также можно будет заказать один из двух „дизелей“ объемом 1,5 литра и отдачей 95 или 114 лошадиных сил. В пару к ним будут предложены пяти— или шестиступенчатые механические коробки передач и семиступенчатый „робот“ с двумя сцеплениями.

К первом квартале 2020 года „Каптюр“ получит и гибридную силовую установку, разработанную совместными усилиями инженеров альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. В её основе лежит 1,6-литровый бензиновый „атмосферник“, который дополняют два электромотора. Показатели мощности пока не разглашаются, но по словам инженеров компании, стоит ожидать отдачу примерно в 150 лошадиных сил. Также, по их словам, кроссовер сможет проехать до 60 километров и разогнаться до 135 километров в час только на электричестве.