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Раскрыты российские цены нового BMW X6 

Авторамблер + ещё 3 4 часа назад
Фото: Авторамблер
Стоимость обновленного кросс-купе в России будет варьироваться от 5,4 до 6,7 млн руб., сообщает «Коммерсантъ».
В Россию привезут четыре модификации X6 с двумя дизельными и двумя бензиновыми двигателями. Базовая версия, оснащенная 265-сильным трехлитровым турбодизелем, оценена в 5,4 млн руб., следующий мотор в дизельной линейке, форсированный до 400 л.с., обойдется в 6,6 млн руб. Кроссоверы с бензиновыми моторами объемом 3,3 л и 4,4 л с отдачей 340 л.с. и 530 л.с. стоят 5,5 млн и 6,7 млн руб. соответственно.
Ко всем версиям можно будет добавить Launch-пакеты с дополнительными системами и опциями стоимостью от 220 тыс. до 990 тыс. руб.
Новый X6 оказался на полмиллиона рублей дороже своего предшественника, стоимость которого стартует с 4,9 млн руб. в комплектации с трехлитровым 249-сильным турбодизелем. Модель появится у российских дилеров BMW 30 ноября.
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