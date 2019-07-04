Раскрыты российские цены нового BMW X6

Стоимость обновленного кросс-купе в России будет варьироваться от 5,4 до 6,7 млн руб., сообщает «Коммерсантъ».

В Россию привезут четыре модификации X6 с двумя дизельными и двумя бензиновыми двигателями. Базовая версия, оснащенная 265-сильным трехлитровым турбодизелем, оценена в 5,4 млн руб., следующий мотор в дизельной линейке, форсированный до 400 л.с., обойдется в 6,6 млн руб. Кроссоверы с бензиновыми моторами объемом 3,3 л и 4,4 л с отдачей 340 л.с. и 530 л.с. стоят 5,5 млн и 6,7 млн руб. соответственно.

Ко всем версиям можно будет добавить Launch-пакеты с дополнительными системами и опциями стоимостью от 220 тыс. до 990 тыс. руб.