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Инспекторы ГИБДД смогут выявлять наркозависимых водителей при помощи теста по слюне 

ТАСС + ещё 5 7 часов назад
Фото: ТАСС
Госавтоинспекция планирует в ближайшее время выявлять наркозависимых водителей при помощи теста по слюне. Об этом журналистам сообщил глава ГИБДД Михаил Черников.
"Мы в "Сколково" уже показывали первые приборы, которые помогут инспекторам выявлять состояние опьянения водителей путем взятия слюны и выявлять факт употребления наркотических веществ, после чего пресекать дальнейшее движение транспортного средства", — сказал он.
По его словам, всего в 2018 году было выявлено более 240 тыс. административных правонарушений, связанных с нетрезвым вождением, каждое восьмое их них было совершено водителем, повторно находившимся в состоянии опьянения.
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