Первое знакомство: 7 главных фишек новой Mazda 3

В Украине состоялась официальная презентация четвертого поколения Mazda 3 сразу в двух кузовах — седан и хэтчбек. Никогда до этого автомобили с 4 и 5 дверьми так не отличались визуально. Что же их объединяет, и что скрыто под их яркими формами?

Фишка первая. Дизайнерская. Новая Mazda 3 открывает новую эру в истории компании, это первый автомобиль 7-го поколения бренда. Фирменный дизайн «KODO — душа движения» становится более зрелым и сдержанным. Новая концепция дизайна разработана с соблюдением японской философии красоты "Less is more", когда простота и чистота формы и отсутствие лишнего создает безупречный произведение искусства. Игра света и тени на плавных линиях кузова делают кузов автомобиля еще более выразительным и глубоким.

Фишка вторая. Моторная. Для новинки предложено два мотора семейства SKYACTIV: бензиновый SKYACTIV-G объемом 1,5 л мощностью 120 л. с. и дизельный двигатель SKYACTIV-D объемом 1,8 л и мощностью 116 л. с. Вскоре семейство пополнит новый двигатель SKYACTIV-X.

Фишка третья. Материальная. Зернистая текстура новых материалов интерьера с технологией двухслойного формования подчеркивает качественный дизайн. Для рынка Украины доступны два варианта обивки салона: черная ткань для всех комплектаций седана и хэтчбека, и черная кожа для комплектации Premium, которая доступна только для седана.

Фишка четвертая. Мультимедийная. 7-дюймовый TFT-дисплей в центральной части щитка приборов максимально облегчает считывание информации. 8,8-дюймовый широкоформатный центральный дисплей с функцией разделенного экрана является основным. Управление и вид дисплеев, командного переключателя, предупреждений и переключателей унифицировано. Усовершенствованная бортовая система MZD Connect наконец-то получила поддержку приложений Android Auto и Apple CarPlay.

Фишка пятая. Экологическая. Дизельный двигатель Skyactiv-D по официальным даным расходует 5,5 л/100 км в комбинированном цикле (WLTP) с выбросами CO2 120 г / км и оборудован катализатором выбросов оксида азота (NSC). Показатели расхода топлива бензинового мотора составляют 6,2-6,4 л/100 км в смешанном цикле по измерениям по нормам NEDC.

Фишка шестая. Подвесочная. Усовершенствованная система G-Vectoring Control Plus (GVC Plus), которая используется на новой Mazda 3, еще больше повышает стабильность в управлении. Когда автомобиль выходит из поворота, GVC Plus прикладывает легкое тормозное усилие к внешним колесам, обеспечивая стабилизирующий момент, который помогает вернуть автомобиль на курс. Система обеспечивает стабильно плавные переходы даже при длительных поворотах. Это улучшает способность автомобиля точно отслеживать внезапные повороты руля и сводит к минимуму необходимость вмешательства водителя в подруливании и, следовательно, снижает вероятность усталости при длительных поездках.

Фишка седьмая. Ценовая. Цена на седан и эетчбек в базовой комплектации с бензиновым мотором стартует с отметки в 675 900 грн. Доплата за дизельный мотор составляет 80 000 грн. Седан в топовой комплектации оценен в 840 000 грн. К концу 2019 года в арсенале появится новый бензиновый двигатель с повышенной степенью сжатия. Цена на него также появится ближе к старту продаж.