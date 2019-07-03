На аукцион выставили уникальную BMW E28 с правым рулем

На сайте аукциона Baron появился лот с 33-летней BMW M5 в кузове E28. Она окрашена в уникальный цвет и является одним из двух автомобилей с правым рулем в этом кузове, которые произвела компания BMW.

Автомобиль использовали в качестве пресс-машины, поэтому с завода он был окрашен в уникальный черно-синий металлик. Предыдущий владелец работал в диагностическом центре BMW, поэтому к внешнему виду своего автомобиля подошел с особым вниманием и почти сразу после покупки его полностью разобрали и заново покрасили в родной цвет. Также он хотел сделать свою E28 максимально приближенной к заводскому состоянию, поэтому капот, передние крылья, передний и задний бампера, лобовой и заднее стекла, две двери, все внешние накладки, шильдики и многое другое заменил на новые оригинальные запчасти.

Салон автомобиля отделан красной кожей, крыша выполнена из красной замши. Также в комплектации предусмотрен люк с электрическим приводом, сиденья с электроприводом, жалюзи для заднего стекла и подголовники задних кресел. После окраски кузова бывший владелец начал собирать автомобиль обратно, заменив каждую лампочку, кнопку, рычажок с малейшими признаками потертостей или любых других дефектов.

Когда работы по восстановлению внешнего вида были завершены, владелец принялся за «внутренности» автомобиля. Он полностью перебрал мотор, заменив при этом каждую прокладку, гайку или болт на новые. Замене подверглась также проводка, цепь ГРМ, клапан холостого хода и многие другие детали, которые владелец посчитал недостаточно новыми. В итоге он хотел получить автомобиль с «подкапоткой», которая выглядит так, будто автомобиль только что выехал из дилерского центра, поэтому вдобавок перекрасил моторный отсек и заменил все, что там находилось.

Аукционная E28 была выпущена в 1986 году и использовалась как пресс-автомобиль BMW. Помимо самого автомобиля, новый владелец получит оригинальную сервисную книжку с отметками о каждом ремонте, начиная с первого осмотра в 1986 году и заканчивая последним обслуживанием в октябре прошлого года. Все владельцы автомобиля вели учет проделанной работы и, более того, сохранили все чеки на каждую деталь, установленную в автомобиль.