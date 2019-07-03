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Tesla установила новый рекорд 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Американский производитель электромобилей Tesla установил рекорд по продажам машин, пишет Bloomberg. С апреля по июнь компания передала клиентам 95,2 тысячи электромобилей.
Результаты Tesla превзошли оценки большинства аналитиков, прогнозировавших продажи по итогам третьего финансового квартала (в США длится с апреля по июнь) на уровне 88 тысяч штук.
Также компания улучшила показатели по сравнению с четвертым кварталом 2018 года, когда было реализовано рекордное число электромобилей — 90,7 тысяч. До недавнего времени именно тот отрезок считался рекордным в истории Tesla. Участники рынка считают, что компания способна достигнуть цифры в 400 тысяч автомобилей за год, но для этого ей необходимо продать по 100 тысяч автомобилей в третьем и четвертом квартале.
Однако, по мнению The Wall Street Journal, в ближайших кварталах компания рискует понести потери из-за снижения стоимости Model 3. Поставки более рентабельных моделей S и X упали до 17,65 тысяч, что на 20 процентов меньше по сравнению с прошлым годом. Другой причиной может послужить спад спроса на автомобильном рынке, отмечает издание.
Отчасти это предположение опровергается показателями Tesla в Европе. В последнее время продажи там стремительно росли: число зарегистрированных электромобилей компании в Норвегии и Нидерландах недавно превысило 2,5 тысяч.
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Автоновости , Tesla , Bloomberg , Wall Street Journal
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