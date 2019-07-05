Эксперт рассказал, как подорожает ОСАГО

Стоимость полиса ОСАГО вырастет на 15 процентов из-за увеличения лимита выплат за вред жизни и здоровью с 500 тысяч до двух миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего научного сотрудника Финансового университета при правительстве РФ Андрея Языкова.

«Прирост будет незначительным, но заметным», — подчеркнул эксперт.

По мнению Языкова, лимит в два миллиона рублей — справедливая сумма, соответствующая размеру компенсаций за потерю кормильца в других видах страхования. К примеру, два миллиона могут получить пассажиры за вред их жизни и здоровью по закону об обязательном страховании ответственности перевозчиков.

В России в несколько этапов проходит реформа ОСАГО. Сначала Центробанк расширил коридор базовых ставок для полиса ОСАГО вверх и вниз, затем будет отменен ряд коэффициентов (мощности — с 1 сентября 2019-го, региональный — с 1 сентября 2020-го).

В итоге максимальная ставка выросла с 4118 до 4942 рублей, а минимальная упала с 3432 до 2746 рублей. Благодаря этому стоимость ОСАГО снизится для мотоциклистов и автомобилей юрлиц. Кроме того, для опытных водителей тарифы снизят, а для начинающих — повысят.