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Эксперт рассказал, как подорожает ОСАГО 

Рамблер + ещё 14 1 час назад
Фото: РИА Новости
Стоимость полиса ОСАГО вырастет на 15 процентов из-за увеличения лимита выплат за вред жизни и здоровью с 500 тысяч до двух миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего научного сотрудника Финансового университета при правительстве РФ Андрея Языкова.
«Прирост будет незначительным, но заметным», — подчеркнул эксперт.
По мнению Языкова, лимит в два миллиона рублей — справедливая сумма, соответствующая размеру компенсаций за потерю кормильца в других видах страхования. К примеру, два миллиона могут получить пассажиры за вред их жизни и здоровью по закону об обязательном страховании ответственности перевозчиков.
В России в несколько этапов проходит реформа ОСАГО. Сначала Центробанк расширил коридор базовых ставок для полиса ОСАГО вверх и вниз, затем будет отменен ряд коэффициентов (мощности — с 1 сентября 2019-го, региональный — с 1 сентября 2020-го).
В итоге максимальная ставка выросла с 4118 до 4942 рублей, а минимальная упала с 3432 до 2746 рублей. Благодаря этому стоимость ОСАГО снизится для мотоциклистов и автомобилей юрлиц. Кроме того, для опытных водителей тарифы снизят, а для начинающих — повысят.
Минфин предложил либерализовать тарифы ОСАГО и разрешить страховщикам самостоятельно устанавливать базовые ставки в зависимости от типа машины и манеры вождения человека. В законопроекте Минфина содержится предложение повысить с 1 января 2020 года страховую сумму за вред жизни и здоровью в ОСАГО до двух миллионов. Правительство рассмотрит документ 11 июля.
Комментарии1
Автоновости , Минфин , Центральный банк России
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