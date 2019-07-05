Сколько в России машин без полиса ОСАГО

Проблема с незастрахованными машинами колоссальна, однако в настоящее время не предпринимается никаких действий по ее решению (хотя и система готова).

Представим, к сожалению, нередкую ситуацию. Дорожно-транспортное происшествие. Никто не пострадал. Притерлись две машины. Помяты крылья и имеются потертости на бамперах. Это означает, что есть возможность оформиться по европротоколу и мирно разъехаться. Удобно и быстро. С этого периода начинается отсчет времени в ожидании реализации страхового случая.

Во многих таких случаях, при обращении в страховую компанию, пострадавшей стороне выдается выплата по ущербу. Досадное происшествие, однако оно полностью урегулировано.

При этом возможен и иной вариант развития событий. Например, виновник имеет фальшивый полис обязательного страхования.

Что случится в этом случае? Для законопослушного водителя абсолютно ничего хорошего. Получить денежные средства с безответственного виновника через суд будет весьма непросто. Положение усложняется, если виновник ДТП не является жителем этого города (приехал из другого города либо иностранный гражданин из ближайшей страны СНГ), либо не живет по месту жительства, к примеру, после аварии он вдруг поменяет адрес. В результате этого пострадавший водитель оказывается без установленной законодательством защиты.

Миллионы ездят без ОСАГО. Как по вашему мнению, насколько велика вероятность подобного происшествия?

Согласно информации экспертного сообщества, на российских дорогах есть возможность встретить от 3 до 4 миллионов машин с фальшивыми полисами. При этом есть водители, которые вообще не оформляли никакого полиса и ездят без страховки.

Их число официально неизвестно, однако, исходя из статистических данных, можно полагать, что каждое третье авто может не иметь обязательного полиса ОСАГО.

Как правительство может повлиять на ситуацию с отсутствием действующего полиса ОСАГО у водителей? Изменению положения дел поспособствовали бы камеры, фиксирующие отсутствие полиса обязательного страхования. Система уже готова и функционирует, но до настоящего времени она не была внедрена по причине административной согласованности между соответствующими госструктурами. Вопрос заключается в том, что как часто должны выноситься такие постановления — по 800 рублей каждый раз либо раз в сутки?

Штраф за просроченную/отсутствующую страховку (статья 12.37 КоАП РФ): 800 рублей

Штраф по ОСАГО может когда-нибудь подняться: Повторная езда без ОСАГО может привести к лишению водительского удостоверения. При штрафе в размере 5000 рублей каждый задумается!

В заключении. Вот какие сведения были получены с помощью комплексов фиксации этого нарушения в пробном режиме: «В феврале, во время проверки, 2,16 млн уникальных проездов под камерами в Москве, когда фиксируется только один проезд конкретной машины, было установлено 15% автомобилей, сведения о наличии страховки которых не подтвердились. В Московской области уникальных проездов насчитали 1,34 млн И выявили 10% авто с неподтвержденными данными о страховании».