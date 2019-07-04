В России начнут следить за выхлопами старых машин

С 2021 года в России будет запущена система автоматического выявления автомобилей низкого экологического класса. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-секретаря рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет» Ярослава Федосеева.

Так, старый транспорт начнут распознавать при помощи искусственного интеллекта на въезде в «чистые» зоны мегаполисов через камеры видеофиксации. Система будет использовать данные информационных систем ЭРА-ГЛОНАСС и «Платон», телематических платформ автопроизводителей, а также информацию из электронных паспортов транспортных средств (ПТС).

«В настоящее время реализуется этап проекта, в ходе которого должны быть выработаны конкретные предложения по формированию нормативной правовой базы, включая установление организационно-правовой схемы и финансовой модели создания и эксплуатации "Платформы "Автодата"», — рассказали изданию в пресс-службе Минпромторга

До 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Экология». Всего на него потратят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. Проект состоит из нескольких подразделов: «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности», «Чистый воздух», «Чистая вода», «Оздоровление Волги», «Сохранение уникальных водных объектов», «Сохранение озера Байкал», «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», «Сохранение лесов» и «Внедрение наилучших доступных технологий».