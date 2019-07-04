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Обновленная версия Audi A6 получила 4-цилиндровый двигатель 

Car.ru 3 часа назад
Фото: car.ru
Компания Audi распространила информацию о том, что у семейства модели A6 2020 года появится вариация, которая получит турбированный двигатель на два литра, производительностью 248 лошадиных сил и 370 Нм вращающего момента.
Силовая установка будет работать в паре с 7-диапазонной АКПП с двойным сцеплением и полным приводом Audi Quattro. Как отмечает немецкая корпорация, модель A6 с 4 цилиндрами способна разгоняться до 100 км/ч за 6,1 секунды.
Новинку к тому же оборудовали светодиодными фарами, системой контроля полосы движения, легкосплавными дисками на 19 дюймов, новым интерфейсом Audi MMI с двумя тачскринами и навигационной системой. Помимо этого автомобиль поддерживает Android Auto и Apple CarPlay.
Новыми силовыми агрегатами оборудованы 2 версии Audi A6: Premium и Premium Plus. Цена первой начинается с $55095, что примерно составляет 3,49 млн рублей, при этом вторая вариация с расширенным списком функций, будет продаваться за $58795 или примерно 3,73 рублей.
Также расширили комплектации новых пакетов для A6. Так, руль с подогревом имеется в пакете Convenience, а пакет Premium Plus предлагает 4-зонный климат-контроль, вентилируемые передние кресла с подогревом, багажник с электрическим приводом и салон, имеющий цветную подсветку.
В пакет Black Optics входят блестящая радиаторная решетка черного цвета, окантовка окон и колеса на 20 дюймов. К тому же имеется виртуальная приборная панель, которая совместима с Google Earth и 4G LTE.
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Автоновости , Audi Quattro , Audi , Audi A6 , Apple , Google
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