Россиян обяжут сдавать новый тест для водительских прав

В России для всех граждан, получающих водительские удостоверения, введут обязательный тест на содержание наркотиков в организме, сообщает «Коммерсант». Сегодня наркологи отправляют сдавать анализы только тех, кого заподозрили в употреблении зелья.

Соответствующие изменения в приказ о порядке проведения медкомиссий подготовили эксперты Минздрава РФ . В настоящий момент в документе указано, что врач может отправить сдавать тест на наркотики только «при выявлении симптомов состояния». В новом приказе такой пометки нет.

По данным издания, нововведения призваны повысить уровень безопасности дорожного движения в соответствии с указом президента России Владимира Путина

Эксперты сходятся во мнении, что новый порядок прохождения медкомиссии оправдан. По словам главврача клиники «Профессиональная медицина» Эркена Иманбаева, в стране для этого создана необходимая инфраструктура.

«Лаборатории справятся, да и оборудование с учетом платных тестов окупится с лихвой», — заявил специалист.

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов отметил, что справки из наркодиспансеров зачастую «покупаются» и предположил, что цена «липовых» документов в связи с нововведениями значительно возрастёт.

Против выступил завкафедрой медицинской психологии Казанского государственного медицинского университета нарколог Владимир Менделевич, который назвал подход к выявлению наркоманов за рулём «ненаучным».