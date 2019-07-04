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Россиян обяжут сдавать новый тест для водительских прав 

Рамблер + ещё 3 5 часов назад
Фото: РИА Новости
В России для всех граждан, получающих водительские удостоверения, введут обязательный тест на содержание наркотиков в организме, сообщает «Коммерсант». Сегодня наркологи отправляют сдавать анализы только тех, кого заподозрили в употреблении зелья.
Соответствующие изменения в приказ о порядке проведения медкомиссий подготовили эксперты Минздрава РФ. В настоящий момент в документе указано, что врач может отправить сдавать тест на наркотики только «при выявлении симптомов состояния». В новом приказе такой пометки нет.
По данным издания, нововведения призваны повысить уровень безопасности дорожного движения в соответствии с указом президента России Владимира Путина.
Эксперты сходятся во мнении, что новый порядок прохождения медкомиссии оправдан. По словам главврача клиники «Профессиональная медицина» Эркена Иманбаева, в стране для этого создана необходимая инфраструктура.
«Лаборатории справятся, да и оборудование с учетом платных тестов окупится с лихвой», — заявил специалист.
Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов отметил, что справки из наркодиспансеров зачастую «покупаются» и предположил, что цена «липовых» документов в связи с нововведениями значительно возрастёт.
Против выступил завкафедрой медицинской психологии Казанского государственного медицинского университета нарколог Владимир Менделевич, который назвал подход к выявлению наркоманов за рулём «ненаучным».
«Люди с наркотиками в крови не обязательно наркоманы. Анализ не указывает, что человек в пьяном состоянии может совершить правонарушение», — подчеркнул эксперт.
Комментарии4
Автоновости , Петр Шкуматов , Владимир Путин , Минздрав РФ
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