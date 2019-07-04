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Lifan возвращается в Россию 

За рулем Кубань + ещё 1 2 часа назад
Фото: За рулем Кубань
Китайский автопроизводитель «Лифан», покинувший нашу страну после проблем с черкесским автозаводом «Дервейс», планирует вернуться на российский рынок.
Автомобили под брендом Lifan теперь будут собирать на новом предприятии Haval под Тулой в парке Узловая.
Фактически, «Лифаны» ушли из России в мае этого года, когда у дилеров закончились складские запасы бестселлера марки на нашем рынке — паркетника X70. Тогда же представители марки заговорили о возможности налаживания выпуска на конвейере другого завода.
Первые тульские «Лифаны смогут появиться у дилеров же через несколько недель.
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