Lifan возвращается в Россию

Китайский автопроизводитель «Лифан», покинувший нашу страну после проблем с черкесским автозаводом «Дервейс», планирует вернуться на российский рынок.

Автомобили под брендом Lifan теперь будут собирать на новом предприятии Haval под Тулой в парке Узловая.

Фактически, «Лифаны» ушли из России в мае этого года, когда у дилеров закончились складские запасы бестселлера марки на нашем рынке — паркетника X70. Тогда же представители марки заговорили о возможности налаживания выпуска на конвейере другого завода.

Первые тульские «Лифаны смогут появиться у дилеров же через несколько недель.