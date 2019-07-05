Представлен красивейший суперкар De Tomaso

Живой показ красивейшего автомобиля P72, чья стилистика несет отпечаток шестидесятых, предстал перед посетителями Фестиваля скорости в Гудвуде.

De Tomaso P72, представленная на 60-летний юбилей бренда, отдает дань уважения гоночному P70, который Алехандро де Томазо поначалу разрабатывал совместно с Кэрроллом Шелби. Вы хотите узнать подробности о P72? Мы тоже, но пока что суперкар хранит свои секреты. Известно лишь об углепластиковом монококе от купе Apollo IE (Intensa Emozione) и планирующимся соответствиям машины требованиям гоночного класса FIA LMP2. Каким боком здесь немцы? Это самое интересное.

De Tomaso Automobili Limited зарегистрирована в Лондоне, но принадлежит гонконгской компании Ideal Team Ventures, как и Apollo. Что касается производственных планов, то возрожденная марка собирается построить 72 экземпляра P72 и продавать их по цене около 750 тысяч евро. Для сравнения, тираж соплатформенного Apollo IE — 10 штук, а ценник почти втрое выше.