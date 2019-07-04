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«АвтоВАЗ» объявил о возобновлении производства 

Rambler News Service 3 часа назад
Фото: ТАСС
«АвтоВАЗ» возобновляет производство автомобилей на заводах в Тольятти и Ижевске с 5 июля 2019 года, сообщили в пресс-службе компании.
«Группа "Автоваз" объявляет о возобновлении производства автомобилей на заводах в Тольятти и Ижевске с 5 июля 2019 года», — сообщили в компании.
Ранее «АвтоВАЗ» сообщал о приостановке производства с 3 июля в связи с отсутствием поставок компонентов со стороны ООО «Завод Автокомпонент» (Нижний Новгород).
«Поставки возобновляются без дополнительных условий. Поставщик продолжит выполнять условия контракта и возобновляет поставки компонентов. Взаимодействие и обсуждения с поставщиком будут продолжены в рабочем режиме», — отметили в компании.
«АвтоВАЗ» производит на площадях Тольятти и Ижевске автомобили и автокомпоненты для 4-х брендов: LADA, Renault, Nissan, Datsun.
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Автоновости , Nissan , Datsun , Nissan Datsun , Lada , Renault , Автоваз
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