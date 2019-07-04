«АвтоВАЗ» объявил о возобновлении производства

«АвтоВАЗ» возобновляет производство автомобилей на заводах в Тольятти и Ижевске с 5 июля 2019 года, сообщили в пресс-службе компании.

«Группа "Автоваз" объявляет о возобновлении производства автомобилей на заводах в Тольятти и Ижевске с 5 июля 2019 года», — сообщили в компании.

Ранее «АвтоВАЗ» сообщал о приостановке производства с 3 июля в связи с отсутствием поставок компонентов со стороны ООО «Завод Автокомпонент» (Нижний Новгород).

«Поставки возобновляются без дополнительных условий. Поставщик продолжит выполнять условия контракта и возобновляет поставки компонентов. Взаимодействие и обсуждения с поставщиком будут продолжены в рабочем режиме», — отметили в компании.