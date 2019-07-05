ГИБДД точит зубы на каршеринг

Неадекватность отдельных «каршероводов» заставила ведомство всерьез взяться за разработку механизма их контроля.

Госавтоинспекция до конца года планирует создать программное обеспечение, с помощью которого перевозчики смогут персонифицировать каждого водителя, в том числе — каршеринговых машин. Об этом информирует ТАСС, приводя слова главы ГИБДД Михаила Черникова

«Любой перевозчик любого предприятия будет пакетно загружать и пакетно получать ответы на возможность управления транспортным средством, в том числе и по каршерингу. Когда мы взяли и провели срез одного дня в одной из компаний-агрегаторов такси, то из тысяч таксистов, вышедших на работу, увидели более 600 граждан, лишенных прав управления, еще 720 лиц находились в ожидании решения суда после управления автомобилем в состоянии опьянения», — рассказал Черников.

Упоминание каршеринга и такси неслучайно. В столице они часто становятся участниками серьезных ДТП с пострадавшими и жертвами. Кроме того, автоинспекция отмечает, что за рулем таких машин оказывается немало злостных нарушителей, нетрезвых водителей, лишенных прав или никогда их не имевших. В свете поставленной президентом задачи по сокращению смертности на дорогах желание ГИБДД навести порядок с такси и каршерингом понятно.