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ГИБДД точит зубы на каршеринг 

CarClub 2 часа назад
Фото: CarClub
Неадекватность отдельных «каршероводов» заставила ведомство всерьез взяться за разработку механизма их контроля.
Госавтоинспекция до конца года планирует создать программное обеспечение, с помощью которого перевозчики смогут персонифицировать каждого водителя, в том числе — каршеринговых машин. Об этом информирует ТАСС, приводя слова главы ГИБДД Михаила Черникова.
«Любой перевозчик любого предприятия будет пакетно загружать и пакетно получать ответы на возможность управления транспортным средством, в том числе и по каршерингу. Когда мы взяли и провели срез одного дня в одной из компаний-агрегаторов такси, то из тысяч таксистов, вышедших на работу, увидели более 600 граждан, лишенных прав управления, еще 720 лиц находились в ожидании решения суда после управления автомобилем в состоянии опьянения», — рассказал Черников.
Упоминание каршеринга и такси неслучайно. В столице они часто становятся участниками серьезных ДТП с пострадавшими и жертвами. Кроме того, автоинспекция отмечает, что за рулем таких машин оказывается немало злостных нарушителей, нетрезвых водителей, лишенных прав или никогда их не имевших. В свете поставленной президентом задачи по сокращению смертности на дорогах желание ГИБДД навести порядок с такси и каршерингом понятно.
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Автоновости , Михаил Черников , ГИБДД , ИТАР-ТАСС
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