Купе-кроссовер Renault Arkana: продажи стартовали

Время летит удивительно быстро и незаметно. Еще каких-то полгода назад имя Arkana фигурировало лишь в формате слухов и предположений, и вот рожденный в России новейший купе-кроссовер с этим названием уже можно приобрести "во плоти". Хотя опередить других желающих в условиях ажиотажного спроса будет непросто.

Российское представительство марки Renault объявило о старте продаж "Арканы" в дилерской сети с 5 июля, при этом новый купе-кроссовер будет доступен для тест-драйва во всех официальных дилерских центрах.

Renault Arkana предлагается по цене от 999 000 рублей в комплектации Life с бензиновым двигателем 1,6 л (114 л.с.), 5-ступенчатой механической коробкой передач и передним приводом. Заметно дороже — от 1 229 990 рублей — обойдется модификация, оснащенная новейшим бензиновым двигателем TCe 150 с турбонаддувом (150 л.с.) в сочетании с автоматической трансмиссией CVT X-Tronic нового поколения (причем Arkana — первая модель на российском рынке, оснащенная этим мотором, который разработан альянсом Renault-Nissan в сотрудничестве с концерном Daimler ).

И, наконец, топовая версия модели — лимитированная серия Edition One, которая сочетает в себе максимально возможный уровень оснащения, предлагается по цене 1 419 990 рублей в переднеприводном исполнении и 1 499 990 рублей в исполнении 4x4.

Помимо Edition One для Renault Arkana можно выбрать еще три уровня оснащения: Life, Drive и Style. Уже начальная версия Life имеет богатое базовое оснащение и включает в себя светодиодную оптику Pure Vision, 17-дюймовые колесные диски, аудиосистему Radio Connect с поддержкой Bluetooth, передние и задние электростеклоподъемники, кондиционер и регулировку рулевой колонки в двух направлениях.

Цветовая палитра, в которой предлагается новый купе-кроссовер, включает 7 цветов: красный, коричнево-зеленый, темно-серый, серебристый, белый, черный и коричневый), в том чмсле два эксклюзивных цвета ­— красный Red Fusion для версий с двигателем TCe 150 и новый цвет Tenakuru (коричнево-зеленый), разработанный специально для нового купе-кроссовера.

В числе особо ценимых нашими автомобилистами достоинств — высокий дорожный просвет и энергоемкая подвеска, что делает автомобиль прекрасно приспособленным к эксплуатации в дорожных и климатических условиях различных регионов России и СНГ.

Впервые в России для Renault Arkana c двигателем TCe 150 предлагается система персонализации настроек вождения Multi-Sence: контролируя отклик двигателя, алгоритм работы CVT X-Tronic и уровень усилия на руле, Multi-Sence позволяет водителю выбирать из трех режимов вождения в зависимости от ситуации (Sport, Eco, MySense). В дополнение к этому, каждый из режимов предлагает особые настройки климат-контроля и системы атмосферной подсветки салона Ambient Light с возможностью выбора 8 цветов. Системы помощи водителю включают камеры кругового обзора, контроль слепых зон и др.