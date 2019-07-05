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Hyundai анонсировала два новых кроссовера в России 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
До конца 2019 года российским покупателям представят обновленную Creta и Tucson нового поколения, рассказал представитель Hyundai изданию Autonews.
До конца 2019 года российским покупателям представят обновленную Creta и Tucson нового поколения, рассказал представитель Hyundai изданию Autonews.
О том, что именно изменили в новых моделях, собеседник издания пока не рассказал. По неофициальным данным, Creta, которая уже несколько месяцев подряд становится самым продаваемым кроссовером в России, получит рестайлинг решетки радиатора, новые бамперы и фонари. Доступная сейчас Creta стоит от 957 тыс. руб. за "базу" до 1,33 млн руб. за версию с самым богатым оснащением.
Подробности о Tucson новой генерации корейский бренд также обещал раскрыть позже. В апреле вице-президент по дизайну Сан Юп Ли пообещал, что Tucson внешне будет сильно выделяться среди всех моделей линейки Hyundai, но сохранит некоторые узнаваемые черты бренда. Цены на рестайлинговый кроссовер, дебютировавший в прошлом году, варьируются от 1,49 млн до 2,26 млн руб.
В мае в Южной Корее заметили на дороге загадочный кроссовер с логотипом Hyundai. Судя по длинном кузову, в объектив фотошпионов попал новый Tucson в семиместном исполнении.
В конце марта концерн показал "заряженную" версию Tucson с индексом N-Line.
Паркетник отличается от стандартного Tucson 19-дюймовыми колесными дисками, красным цветом кузова, черной окантовкой решетки радиатора и традиционными для "спортивных" модификаций черными зеркалами заднего вида.
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Автоновости , Hyundai
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