Обновленный Renault Sandero раскрыли на фотографиях

Представительство Renault в Южной Америке опубликовало первые официальные изображения пережившего рестайлинг Sandero. С обновлением хэтчбек обзаведется «заряженной» версией R. S.

Sandero 2020 года незначительно изменился внешне, в частности, получил задние фонари с дополнительными секциями в стиле Megane, а шильдик Renault увеличился в размерах. Кроме того, радиаторную решетку и бамперы подвергли легкой модернизации.

В Южной Америке обновленный Sandero предложат с прежними моторами: литровым бензиновым мощностью 79 лошадиные силы, 82-сильным агрегатом на этаноле, а также двигателем 1.6 SCe с отдачей 115 или 118 сил. Трансмиссия — пятиступенчатая «механика» и вариатор, который пришел на смену «роботу» Easy’R.

Что касается «заряженного» Sandero R. S., то он укомплектован «атмосферником» объемом два литра, выдающим 145 лошадиных сил, либо двигателем, работающим на этаноле (150 сил). С такой установкой хэтчбек набирает первую «сотню» за 8,4 секунды, а максимальная скорость составляет 200 километров в час. Внешне «заряженный» Sandero можно отличить от обычного по затемненным секциям задних фонарей и значку R. S.