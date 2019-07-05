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Глава BMW объявил об уходе из компании 

Motor.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: Motor
Генеральный директор BMW Харальд Крюгер заявил, что добровольно покидает пост и не станет дожидаться переизбрания на второй срок. Он занимал этот пост более четырех лет, а всего в стенах компании провел 27 лет.
Срок действия контракта Крюгера истекает в апреле следующего, 2020 года, но нынешний гендиректор баварского производителя решил, что не будет выставлять свою кандидатуру. Свой пост он занял в 2015 году — на тот момент он стал одним из самых молодых генеральных директоров среди всех крупных автопроизводителей. По словам самого Крюгера, он хочет применить свой «разнообразный опыт для решения новых задач и работы над новыми проектами».
Норберт Райтхофер, председатель наблюдательного совета BMW, сказал, что уважает и принимает решение Крюгера об уходе и желание развиваться дальше.
«За четверть века Харальд Крюгер продемонстрировал настоящую преданность BMW Group вне зависимости от должности, которую он занимал», — добавил он.
Вопрос о преемнике Крюгера будет решать на заседании наблюдательного совета, который пройдет 18 июля. Изначально на нем должны были решать вопрос о втором сроке нынешнего президента, но он решил опередить события и сам объявил о добровольной отставке. На данный момент ест два основных кандидата на этот пост: руководитель отдела разработок Клаус Фрёлих и директор производства Оливер Зипсе.
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Автоновости , BMW , Норберт Райтхофер , Харальд Крюгер
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