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KIA Sportage в комплектации Luxe+ начали продавать в России 

Car.ru + ещё 2 3 часа назад
Фото: Wroom.ru
В официальных дилерских центрах южнокорейской компании в России, начали продажу автомобилей KIA Sportage в комплектации Luxe+.
Стартовая цена кроссовера в новой комплектации чуть более 1,7 миллиона рублей. На машине установлена бензиновая силовая установка, автомобиль переднеприводный. В компании отметили, что новая модель была создана с учетом пожеланий российских автомобилистов. Комплектация Luxe+, это нечто среднее между модификацией Luxe и более продвинутой Prestige. KIA Sportage в комплектации Luxe+ имеет в своем оснащении более мощные фары с более длительным сроком эксплуатации.
Учитывая многочисленные пожелания водителей, автомобиль оснащен системой бесключевого доступа. Машина оснащена ключом Smart Key. Кроме автомобилей с передним приводом, есть возможность приобрести и полноприводный вариант KIA Sportage в комплектации Luxe+. В этом случае стоимость автомобиля несколько повысится и будет равна сумме немного превышающей 1,8 миллиона рублей. Кроссовер, оборудованный дизельным двигателем будет стоить еще дороже — 1,9 миллиона российских рублей.
Автомобиль KIA Sportage является одним из самых востребованных кроссоверов на отечественном потребительском рынке. В первом полугодии 2019 года, он входит в первую пятерку самых популярных кроссоверов у российских покупателей.
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Автоновости , ДТП , Kia Sportage , Kia
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