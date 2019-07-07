KIA Sportage в комплектации Luxe+ начали продавать в России

В официальных дилерских центрах южнокорейской компании в России, начали продажу автомобилей KIA Sportage в комплектации Luxe+.

Стартовая цена кроссовера в новой комплектации чуть более 1,7 миллиона рублей. На машине установлена бензиновая силовая установка, автомобиль переднеприводный. В компании отметили, что новая модель была создана с учетом пожеланий российских автомобилистов. Комплектация Luxe+, это нечто среднее между модификацией Luxe и более продвинутой Prestige. KIA Sportage в комплектации Luxe+ имеет в своем оснащении более мощные фары с более длительным сроком эксплуатации.

Учитывая многочисленные пожелания водителей, автомобиль оснащен системой бесключевого доступа. Машина оснащена ключом Smart Key. Кроме автомобилей с передним приводом, есть возможность приобрести и полноприводный вариант KIA Sportage в комплектации Luxe+. В этом случае стоимость автомобиля несколько повысится и будет равна сумме немного превышающей 1,8 миллиона рублей. Кроссовер, оборудованный дизельным двигателем будет стоить еще дороже — 1,9 миллиона российских рублей.

Автомобиль KIA Sportage является одним из самых востребованных кроссоверов на отечественном потребительском рынке. В первом полугодии 2019 года, он входит в первую пятерку самых популярных кроссоверов у российских покупателей.