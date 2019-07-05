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Объявлены цены на новый псевдокроссовер Kia Xceed 

Wroom.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Wroom.ru
Появилась информация о ценах на новый хэтчбек Kia Xceed для рынка Великобритании. О возможном появлении модели в России по-прежнему неизвестно.
Новый Kia Xceed, дебютировавший несколько дней назад, это пятидверный хэтчбек с увеличенным дорожным просветом и кроссоверным декором. От исходного «Сида» автомобиль отличается иным дизайном кузова.
Дополнительные сантиметры клиренса и пластиковый обвес увеличили цену машины: Kia Xceed на британском рынке стоит как минимум 20800 фунтов стерлингов — на 2200 фунтов дороже базового «Сида».
Стартовой является версия с трёхцилиндровым бензиновым турбомотором объёмом один литр и мощностью 120 л. с. В базовой комплектации есть, среди прочего, мультимедийная система, камера заднего вида, круиз-контроль, бесключевой доступ, светодиодные фары.
Если Kia Xceed всё-таки появится в России, то можно предположить, что модель будет стоить от 1,2 млн рублей — если исходить из цен на базовый Kia Ceed.
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Автоновости , Kia
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