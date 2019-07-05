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Трассу М-11 планируют полностью открыть осенью 

Москва24 + ещё 2 2 часа назад
Фото: Москва 24/Александр Сивцов
Платную скоростную трассу М-11 "Москва — Санкт-Петербург" полностью откроют в октябре текущего года. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления госкомпании "Автодор" Игорь Астахов.
"У нас осталось два участка — это 7 этап, 8 этап, около Санкт-Петербурга. Они запланированы на август и октябрь", — приводит слова Астахова ТАСС.
Он отметил, что работы ведутся согласно графику.
Ранее состоялось открытие второго участка платной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург от 97-го до 149-го километра между Клином и Тверью. Министр транспорта РФ Евгений Дитрих отметил, что скоростная трасса является частью коридора Европа — Западный Китай. По его словам, планируется "более комфортное размещение заправочных комплексов и обеспечение сотовой связью по всей длине трассы".
Трасса протянется от МКАД до Кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга. Общая протяженность автомагистрали составляет 669 километров. Проезд займет не более пяти с половиной часов.
Ранее сообщалось, что стоимость проезда по М11 составит около двух тысяч рублей в будний день при оплате наличными. Сэкономить можно будет с помощью транспондера и других программ лояльности.
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Автоновости , Евгений Дитрих , ИТАР-ТАСС
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