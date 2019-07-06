В Сети показали УАЗ «Ермак» за 10 миллионов рублей

Состоялась демонстрация эксклюзивного УАЗ «Ермак» в сети интернет.

Разработчиками УАЗ «Ермак» выступил коллектив мастеров «Ермак Nordost». В тесном сотрудничестве с конструкторами канала «Большое Колесо» они до мелочей преобразовали послуживший прототипом для создания новой модели УАЗ Hunter

Список подвергшихся доработке узлов и механизмов весьма внушителен. Внедорожник был снабжен новой подвеской, совместно с колесами диаметром 1,7 метра позволившей довести дорожный просвет до максимума. Стоимость такого тюнинга

ля обеспечения водителям более комфортной обстановки был существенно модернизирован салон и установлена камера заднего обзора.

Рассказывая о планах на ближайшее будущее, представитель пресс-службы разработчиков сообщил о подготовке к серийному производству УАЗ «Ермак» на одном из уральских заводов.

По предварительным данным оценочная стоимость машин с базовой комплектацией составляет около 2,8 миллиона рублей и он окажется по карману многим отечественным любителям экстремальной езды и нуждающихся в подобной технике подразделений спецслужб.