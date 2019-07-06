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Как ГИБДД «разводит» отдыхающих в курортных городах 

Рамблер 40 минут назад
Фото: ТАСС
Эксперты издания «Автовзгляд» рассказали читателям об особенностях работы сотрудников ГИБДД в летний период в курортных городах. По словам автора статьи, правоохранители идут на ряд уловок, чтобы «развести» гостей региона.
По данным издания, излюбленным местом для засад автоинспекторов являются подъезды к пляжам, а также выезды из населённых пунктов в сторону дикого берега: здесь с большей долей вероятности можно встретить отдыхающих автовладельцев. При этом сотрудники ГИБДД в южных регионах зачастую появляются на проезжих частях преимущественно утром с 9 до 11 часов или вечером с 21 часа до полуночи.
Особое внимание в первую очередь автоинспекторы уделяют автомобилям с номерами крупных мегаполисов. При этом, по словам автора статьи, главная задача сотрудника ГИБДД — выманить водителя из салона под любым предлогом. Чаще всего, пользуясь пробелами автолюбителя в знании Административного кодекса, правоохранители требуют предоставить багажник для осмотра или пройти в служебную машину для проверки документов. Встретив законный отказ, сотрудники ГИБДД на обострение ситуации не идут, однако отпускают водителя, продержав его на обочине значительное количество времени, объясняя задержку «проведением спецоперации».
Чтобы исключить возможность «развода» на дорогах южных регионов, эксперты советуют водителям подтянуть знания по основным статьям Административного кодекса, а также снимать беседу с сотрудником ГИБДД на смартфон.
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Автоновости , ГИБДД , АвтоВзгляд
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