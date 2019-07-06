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Названы машины футболистов «Зенита» 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Футболисты петербургского «Зенита» отдают предпочтение автомобилям марок Mercedes и Porsche. К такому выводу пришли журналисты «Фонтанки».
Большинство игроков сине-бело-голубых ездят на машинах этих производителей. Генеральный директор клуба Александр Медведев, тренер Анатолий Тимощук, форвард Артем Дзюба, а также защитники Ярослав Ракицкий и Игорь Смольников передвигаются на Mercedes-Benz S 63. Михаил Кержаков, Антон Заболотный и Александр Анюков владеют Porsche Cayenne.
Аргентинский форвард Себастьян Дриусси ездит на Lamborghini Huracan, который он купил у своего соотечественника Леандро Паредеса, минувшей зимой перешедшего в «Пари Сен-Жермен». Другой аргентинец Эмануэль Маммана предпочел Ferrari 458 Italia.
В мае сообщалось, что за календарный год «Зенит» потратил на зарплаты игрокам и персоналу восемь миллиардов рублей. По сравнению с предыдущим годом финансирование клуба возросло почти на полтора миллиарда. Спонсором сине-бело-голубых является компания «Газпром».
В минувшем сезоне футболисты «Зенита» стали чемпионами России. В следующем сезоне команда Сергея Семака сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов.
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Автоновости , Lamborghini , Ferrari , Ferrari 458 , Porsche Cayenne , Lamborghini Huracan , Porsche , Mercedes-Benz , Михаил Кержаков , Сергей Семак , Александр Медведев , Ярослав Ракицкий , Артем Дзюба , Игорь Смольников , Анатолий Тимощук , Александр Анюков , Себастьян Дриусси , Эмануэль Маммана , Леандро Паредес , Антон Заболотный , Газпром , Зенит , Фонтанка.Ру
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