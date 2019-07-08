Дешевый кроссовер Jetta VS5 добрался до дилеров Volkswagen

Новый недорогой кроссовер Jetta VS5 от Volkswagen должен поступить в продажу на следующей неделе.

Однако уже в настоящее время дебютные товарные машины появились в автосалонах официальных дилеров бренда. Недавно новые снимки авто были распространены агентством Autohome.

Стоит упомянуть, что с этого года Jetta является и седаном, и самостоятельным брендом немецкой корпорации. Сейчас под этой маркой производятся бюджетные машины для Китая.

Новинка является дешевой и видоизмененной вариацией Skoda Karoq. Длина новинки составляет 4419 мм, ширина — 1841 мм, высота — 1616 мм, а колесная база — 2630 мм.

Также новый автомобиль получил стильную радиаторную решетку, другие бамперы, рельефный капот, иную оптику и измененную линия остекления.

Салон кроссовера выполнен в простом дизайне. Здесь использованы недорогие материалы отделки, при этом, выглядит передняя панель весьма респектабельно — есть огромный сенсорный экран мультимедийного комплекса, многоугольные дефлекторы системы вентиляции и руль с горизонтальной планкой.

Авто оснащено турбодвигателем на 1,4 литра, производительностью 150 лошадиных сил, работающим в паре с АКПП и системой полного привода.

По предположениям, стоимость нового автомобиля в КНР будет начинаться с отметки в 119 900 юаней (1,1 млн рублей).