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Дешевый кроссовер Jetta VS5 добрался до дилеров Volkswagen 

Car.ru + ещё 1 9 часов назад
Фото: Car.ru
Новый недорогой кроссовер Jetta VS5 от Volkswagen должен поступить в продажу на следующей неделе.
Однако уже в настоящее время дебютные товарные машины появились в автосалонах официальных дилеров бренда. Недавно новые снимки авто были распространены агентством Autohome.
Стоит упомянуть, что с этого года Jetta является и седаном, и самостоятельным брендом немецкой корпорации. Сейчас под этой маркой производятся бюджетные машины для Китая.
Новинка является дешевой и видоизмененной вариацией Skoda Karoq. Длина новинки составляет 4419 мм, ширина — 1841 мм, высота — 1616 мм, а колесная база — 2630 мм.
Также новый автомобиль получил стильную радиаторную решетку, другие бамперы, рельефный капот, иную оптику и измененную линия остекления.
Салон кроссовера выполнен в простом дизайне. Здесь использованы недорогие материалы отделки, при этом, выглядит передняя панель весьма респектабельно — есть огромный сенсорный экран мультимедийного комплекса, многоугольные дефлекторы системы вентиляции и руль с горизонтальной планкой.
Авто оснащено турбодвигателем на 1,4 литра, производительностью 150 лошадиных сил, работающим в паре с АКПП и системой полного привода.
По предположениям, стоимость нового автомобиля в КНР будет начинаться с отметки в 119 900 юаней (1,1 млн рублей).
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Автоновости , Volkswagen , Skoda , Skoda Karoq
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