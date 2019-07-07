Назван ТОП-5 самых дешевых кроссоверов в России 

В России составили июльский рейтинг самых дешевых кроссоверов. Это автомобили стоимостью 600-700 тысяч рублей.
Это культовая модель-долгожитель. Она выпускается свыше 40 лет и пользуется спросом у нескольких поколений россиян. Базовая версия с трехдверным кузовом обойдется покупателю в 519 тыс. рублей.
Второе место в рейтинге досталось «китайцу» — Chery Tiggo 2 (673 тыс.).
Третье — Шевроле Нива (680 тыс.), детищу совместного российско-американского предприятия «GM-АвтоВАЗ».
Вслед за тройкой лидеров в рейтинге расположились Lifan X50 (690 тыс.) и Renault Duster (699 тыс.).