Назван ТОП-5 самых дешевых кроссоверов в России

В России составили июльский рейтинг самых дешевых кроссоверов. Это автомобили стоимостью 600-700 тысяч рублей.

Первое место занял отечественный автомобиль Lada 4×4, пишет CarsWeek.ru.

Это культовая модель-долгожитель. Она выпускается свыше 40 лет и пользуется спросом у нескольких поколений россиян. Базовая версия с трехдверным кузовом обойдется покупателю в 519 тыс. рублей.

Второе место в рейтинге досталось «китайцу» — Chery Tiggo 2 (673 тыс.).