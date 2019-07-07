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Назван ТОП-5 самых дешевых кроссоверов в России 

Рамблер + ещё 1 3 часа назад
Фото: РИА Новости
В России составили июльский рейтинг самых дешевых кроссоверов. Это автомобили стоимостью 600-700 тысяч рублей.
Первое место занял отечественный автомобиль Lada 4×4, пишет CarsWeek.ru.
Это культовая модель-долгожитель. Она выпускается свыше 40 лет и пользуется спросом у нескольких поколений россиян. Базовая версия с трехдверным кузовом обойдется покупателю в 519 тыс. рублей.
Второе место в рейтинге досталось «китайцу» — Chery Tiggo 2 (673 тыс.).
Третье — Шевроле Нива (680 тыс.), детищу совместного российско-американского предприятия «GM-АвтоВАЗ».
Вслед за тройкой лидеров в рейтинге расположились Lifan X50 (690 тыс.) и Renault Duster (699 тыс.).
Автоновости , Chery , Chery Tiggo 2 , Chevrolet , Renault Duster , Lifan , Lada , Renault , Lifan X50 , Chery Tiggo
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