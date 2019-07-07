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Как можно остаться без прав пожизненно 

Рамблер 5 часов назад
Фото: ТАСС
Водители могут пожизненно лишиться прав по сумме административных наказаний и как Мара Багдасарян. Об этом пишет «АвтоВзгляд».
Пожизненного лишения водительского удостоверения как такового в российском законодательстве нет, но это не значить, что оно невозможно.
Если уголовное законодательство в России подразумевает «поглощение» наказанием за более тяжкое преступление наказания за менее тяжкое, то административные наказания суммируются.
«Правоохранительные органы уже сообщали о гражданах, которые таким образом лишили себя возможности управлять авто на десятки лет», — отмечает издание.
Кроме того, лишиться прав пожизненно можно по сценарию скандально известной Мары Багдасарян. В 2017 году она была лишена водительского удостоверения пожизненно по причине эпилепсии, развившейся у нее после одного из ДТП.
Автоновости , Мара Багдасарян , МВД , АвтоВзгляд
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