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Российский мост отремонтируют впервые за полвека 

Lenta.ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: region.tver.ru
В Московском районе Твери отремонтируют Бурашевский путепровод, проходящий над путями Октябрьской железной дороги. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона, передает ТАСС.
По информации собеседника агентства, длина объекта составляет 263 метра (протяженность проезжей части при этом — 168,5 метра).
«Капремонт будет проведен впервые с 1967 года, он начнется в течение июля 2019 года и завершится в конце мая 2020 года», — пояснил он, добавив, что на проект выделено 211,9 миллиона рублей из регионального и федерального бюджетов.
Отмечается, что в рамках работ запланирована укладка асфальта, укрепление опор и балок моста, замена системы освещения и водоотведения, а также расширение пешеходной зоны до полутора метров и организация автомобильного движения по четырем полосам.
В пресс-службе предупредили, что на время ремонта движение по мосту приостановят, а весь транспорт будет пущен в объезд.
Ремонт и строительство новых дорог — ключевая задача национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», рассчитанного до 2024 года. Согласно проекту, утвержденному президентом Владимиром Путиным, в стране должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.
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Автоновости , Владимир Путин
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