Россияне бросились скупать Lamborghini

В России за первое полугодие текущего года было продано 76 автомобилей марки Lamborghini , что почти в три раза больше, чем за аналогичный период 2018-го. Об этом сообщает агентство «Автостат».

Основной объем продаж приходится на кроссовер Urus. Также агентство напоминает, что в октябре текущего года начнутся отгрузки в Россию нового автомобиля Huracan Evo, который был представлен в первом полугодии.

О резком росте продаж в России — в девять раз по состоянию на апрель — сообщалось по итогам первого квартала. Тогда отмечалось, что самой популярной моделью стал Urus.

В 2017 году россияне приобрели 31 машину Lamborghini, тогда большая часть — 21 экземпляр — пришлась на модель Huracan. Остальные 10 были модели Aventador. Две трети автомобилей купили жители Москвы и Московской области.