Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россияне бросились скупать Lamborghini 

Lenta.ru 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
В России за первое полугодие текущего года было продано 76 автомобилей марки Lamborghini, что почти в три раза больше, чем за аналогичный период 2018-го. Об этом сообщает агентство «Автостат».
Основной объем продаж приходится на кроссовер Urus. Также агентство напоминает, что в октябре текущего года начнутся отгрузки в Россию нового автомобиля Huracan Evo, который был представлен в первом полугодии.
О резком росте продаж в России — в девять раз по состоянию на апрель — сообщалось по итогам первого квартала. Тогда отмечалось, что самой популярной моделью стал Urus.
В 2017 году россияне приобрели 31 машину Lamborghini, тогда большая часть — 21 экземпляр — пришлась на модель Huracan. Остальные 10 были модели Aventador. Две трети автомобилей купили жители Москвы и Московской области.
Последние новости
Владимир Познер отрекся от ТЭФИ Анонсированы «тяжелые решения» для изувеченной девочки из Ингушетии Мутко потребовал уволить спасавшего свой дом от наводнения чиновника
Автоновости , Lamborghini
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему в жару нельзя сразу глушить двигатель
Переполненная машина перевернулась в Белоруссии
«Плохо будет всем»: ГИБДД хочет переписать ПДД298
Назван ТОП-5 самых дешевых кроссоверов в России
В Польше перевернулся автобус с украинцами2
Видео
01:02
Представлен красивейший суперкар De Tomaso
Автоновости
01:41
«АвтоВАЗ» остановил производство
Автоновости
00:23
Водитель Lexus устроил гонки и врезался в скорую
ДТП
03:44
Автолюбителям посоветовали готовить кошельки
Автоновости
00:26
«Плохо будет всем»: ГИБДД хочет переписать ПДД
ПДД
00:59
Сбитая фура зависла над железной дорогой
ДТП
00:11
Мясорубка на Кутузовском: есть погибшие
ДТП
00:34
Владельцам люксовых авто поднимут штрафы
Автоновости
00:58
Застрявшего в пробке миллионера спас вертолет
ДТП
00:33
Охранник обокрал автосалон ради обидчивой жены
Другое Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение