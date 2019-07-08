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Названа цена президентского седана Aurus 

Рамблер + ещё 13 1 час назад
Фото: РИА Новости
РИА Новости со ссылкой на источник в Минпромторге РФ сообщило о цене, по которой в рознице появится Aurus Senat Sedan. Стоимость автомобиля оказалась выше, чем предполагалось ранее, почти в два раза.
"Точная цена на Aurus для коммерческих заказчиков будет озвучена в день открытия шоурума, предварительно она будет около 18 миллионов рублей", — приводит агентство слова своего собеседника.
Проект по сборке российских автомобилей класса «люкс» реализуется специалистами Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ). Машины предназначены для перевозки первых лиц государства. В проекте производство четырёх классов транспортных средств — лимузинов, минивэнов, седанов и внедорожников. В феврале бренд Aurus начал принимать заявки на лимузин Senat Limousine L700 и седан Aurus Senat S600. Производитель планирует продавать в год по 150 автомобилей. Ранее, по данным СМИ, предполагалось, что ориентировочная стоимость одной машины будет составлять около 10 млн рублей.
На автосалоне в Женеве автомобили Aurus, были отмечены экспертами рынка, как ничем не уступающие Bentley и Rolls-Royce. По словам аналитиков, машины проекта «Кортеж» смогут составить конкуренцию легендарным брендам за счёт внутреннего убранства салона, а также технической оснащённости.
Комментарии1
Автоновости , Bentley , Rolls-Royce , Минпромторг , РИА Новости
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