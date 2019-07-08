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Шоурум Aurus в Москве подготовят к открытию до августа 

РИА Новости + ещё 2 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Шоурум Aurus в одной из башен в Москва-Сити будет готов к открытию до августа, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Я думаю, до августа шоурум (в Москва-Сити — ред.) будет готов к открытию. В салоне будет выставлен демонстрационный образец в новом, голубом цвете", — пояснил министр.
Ранее в апреле топ-менеджер одного из дилеров Aurus — "Авилона" — сообщил о переносе запланированного старта продаж через дилеров на 2020 год. Предзаказы на лимузин Aurus Senat Limousine L700 и седан Aurus Senat S600 Минпромторг начал принимать 15 февраля через своих официальных торговых партнеров — автомобильную группу "Авилон" и "Панавто". До этого заказы принимал сам производитель машин — Aurus Motors. Покупателям будут предложены две модели — Aurus Senat и Aurus Senat Limousine, пояснял Минпромторг.
Проект "Кортеж" — семейство автомобилей класса "люкс" для первых лиц государства (лимузин, седан, минивэн и внедорожник на единой модульной платформе). Проект реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers Вадима Швецова и зарубежных партнеров. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей. Ориентировочная цена машин семейства "Кортеж", которые появятся в продаже под брендом Aurus, будет начинаться от 10 миллионов рублей. В феврале бренд был представлен европейской общественности на Женевском автосалоне.
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Автоновости , Денис Мантуров , Вадим Швецов , Минпромторг , Авилон , Sollers , РИА Новости
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