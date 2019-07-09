Универсал Lada Largus обновился

Визуально отличить обновленный Lada Largus можно по новому логотипу с трехмерной ладьей, как на других моделях марки, крупному штифтовому начертанию Lada на двери багажника, а также измененной решетке радиатора. Во все комплектации универсала включена новая тканевая обивка сидений и функция отключения фар при выключении зажигания.

В перечне оборудования ряда версий Largus также произошли изменения. В комплектации Comfort для пассажирской версии появилось два задних динамика (прежде ими оснащали только вариант Luxe), для грузовой (от 676 900 рублей) предложен пакет Plus, в состав которого включены боковые зеркала с электроприводом и обогревом, датчики парковки и рейлинги.

Версия Luxe теперь предлагается с пакетом Prestige, в который входит глубокая тонировка задней полусферы остекления (722 900 рублей). Он же доступен для Lada Largus Cross (751 900 рублей).

«Ларгусы» по-прежнему оснащаются двигателем объемом 1,6 литра в двух степенях форсировки: 87 и 106 лошадиных сил. Коробка — пятиступенчатая «механика». Также в гамме есть версия CNG с силовой установкой, работающей на сжатом природном газе. Универсал оборудован 50-литровым топливным баком и 90-литровым баллоном для метана. При их полной заправке совокупный пробег автомобиля составляет более 1000 километров.