Таксист похитил у пассажирки сумку и попытался изнасиловать ее на севере Москвы

Следователи проводят проверку по факту насильственных действий сексуального характера в отношении девушки на севере столицы, сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по столице Юлия Иванова «Водитель такси на ул. Левобережная похитил у 22-летней пассажирки сумку с мобильным телефоном, после чего попытался совершить в отношении последней насильственные действия сексуального характера. По данному факту организована доследственная проверка», — сказала Ю. Иванова Она добавила, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.