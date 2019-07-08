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Таксист похитил у пассажирки сумку и попытался изнасиловать ее на севере Москвы 

Агентство «Москва» + ещё 3 10 часов назад
Следователи проводят проверку по факту насильственных действий сексуального характера в отношении девушки на севере столицы, сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по столице Юлия Иванова.
«Водитель такси на ул. Левобережная похитил у 22-летней пассажирки сумку с мобильным телефоном, после чего попытался совершить в отношении последней насильственные действия сексуального характера. По данному факту организована доследственная проверка», — сказала Ю. Иванова.
Она добавила, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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Автоновости , Видео , Юлия Иванова , Юлий Иванов , СКР , АГН "Москва"
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